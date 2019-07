Med Planino pri Sevnici in Sevnico po obnovljeni cesti

Po dobrem letu in pol čakanja je vožnja med Planino pri Sevnici in Sevnico mogoča po obnovljeni cesti, ki predstavlja najkrajšo povezavo med Sevnico in Šentjurjem.

Na to prometno žilo so med drugim vezana tri večja podjetja na Planini pri Sevnici in številni domačini, ki se dnevno vozijo na delo proti sosednji občini. Republiška direkcija za infrastrukturo je še zadnji ozek in makadamski odsek, dolg 1,7 kilometra, začela obnavljati konec leta 2017. Dokončanje projekta je zaradi dodatnih del na zahtevnem terenu večkrat preložila. Sedaj je vožnja mogoča po razširjenem in asfaltiranem vozišču, ki je pred padcem kamenja zaščiteno z lovilnimi mrežami. Direkcija za infrastrukturo je za obnovo odštela dobre tri milijone evrov.

TS

Foto: Občina Šentjur