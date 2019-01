Med pobegom ogrožal udeležence v prometu

Šentjurski policisti bodo kazensko ovadili 21-letnega voznika osebnega vozila, ki so ga včeraj ustavili zaradi nevarne vožnje.

21-letni voznik je sicer večkratni kršitelj prometnih predpisov. Včeraj ni ustavil na znake policistov in je z nevarno vožnjo nadaljeval v smeri Grobelnega. Pri tem je nevarno prehiteval, vozil po pločniku in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v ograjo mostu. Po trčenju je poskušal policistom pobegniti peš, vendar so ga policisti prijeli.

Moški je vozil brez vozniškega dovoljenja in z neregistriranim vozilom, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil, s katerim je vozil, so policisti zasegli.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA