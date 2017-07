Med poletjem v službo z otroki

V Domu upokojencev Polzela so letos prvič izvedli projekt poletnega varstva otrok zaposlenih. Prvi del projekta je trajal teden dni, otroci pa so sodelovali na več delavnicah, spoznavali delo staršev ter se družili s stanovalci.

Dom upokojencev Polzela je v letu 2015 pridobil osnovni certifikat družini prijaznega podjetja. V sklopu tega letos prvič izvajajo projekt varstva otrok zaposlenih ter s tem prispevajo k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Direktorica Eva Lenko:

Otroci, stari med 5 in 8 let, in stanovalci so se družili teden dni, dan pa so začeli s skupno telovadbo:

Direktorica Eva Lenko je sicer prepričana, da ne gre za navadno varstvo otrok – varstvo ima namreč neprecenljivo dodano vrednost:

V prvem delu projekta je sodelovalo 10 otrok. Drugi del, torej drugi teden varstva, pa bodo v domu pripravili 7. avgusta.

EP

Foto: Brigita Lovrenčić