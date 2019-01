Med povzročitelji nesreč vedno več tujih voznikov

Ta teden je bil poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil, v katerem je policija uporabljala tudi vozilo s posebnim videonadzornim sistemom. Kamere namreč posnamejo dogajanje v kabini tovornega vozila. Vozniki tovornih vozil so pogosto udeleženi v prometnih nesrečah z najhujšimi posledicami. Največkrat so vzroki povezani s prehitro in neprilagojeno vožnjo, pa tudi z nezbranostjo voznikov.

V zadnjih dveh letih se je strmo povečalo število voznikov tovornih vozil, ki so povzročitelji nesreč, med temi pa se je povišal predvsem delež tujih voznikov. Največ takšnih nesreč, ki jih povzročijo ti vozniki, se zgodi v naselju. Največ najhujših – smrtnih nesreč – pa na avtocesti.

Govori Robert Oto, vodja izmene na Postaji prometne policije Celje.

V Sloveniji tako imenovani tranzitni promet narašča, z večanjem prometa pa se povečajo tudi možnosti za nastanek nesreč. Predvsem pri Agenciji RS za varnost prometa si prizadevajo za vzpostavitev stalnega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi, kot tudi nad vozniki kombijev na vseh štirih vstopnih točkah v državo ter na celotnem avtocestnem omrežju.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA