Med včerajšnjo tekmo v Celju kar nekaj kršitev

Včerajšnja nogometna tekma med Olimpijo in Mariborom v Celju, na kateri je bilo več kot osem tisoč gledalcev, je bila tudi za policijo velik varnostni zalogaj. Tekma je bila zaradi množične uporabe pirotehnike prekinjena dvakrat, trikrat pa je bil huje kršen javni red zaradi uporabe pirotehnike med tekmo.

Policija je obravnavala dve množični kršitvi javnega reda in miru tudi izven stadiona, in sicer pred tekmo in po njej. V enem primeru je prišlo do poškodovanja enega osebnega vozila. Med tekmo pa so obravnavali še kršitev, ko so ljubljanski navijači metali varnostne ograje s tribun zaradi neznancev, ki so v njihov sektor metali pirotehniko.

Poleg omenjenega so obravnavali še pet kršitev posameznikov. Vsem so izdali plačilne naloge. Dvema zaradi uporabe pirotehnike, enemu, ker ni upošteval ukazov varnostnika, enemu, ki je poskušal na tekmo vstopiti kljub veljavnemu ukrepu prepovedi udeležbe na javnih prireditvah in enemu, ki je v nasprotnikovega navijača vrgel pločevinko.



SŠol

Foto: DŠ