Med veliko nočjo zdravilišča dobro zasedena

Velikonočni prazniki so eden od vrhuncev turistične sezone za zdravilišča in kot so sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč bo tako tudi letos. Na Celjskem, kjer je večina zdravilišč v državi, članic skupnosti, imajo termalna središča v teh dneh zasedene skoraj vse namestitvene zmogljivosti.

V Termah Dobrna beležijo večje število nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani in imajo približno 90 odstotno zasedenost. Prevladujejo domači gostje, od tujih je največ italijanskih, nemških in avstrijskih turistov.

O zelo dobri zasedenosti poročajo tudi iz Thermane Laško, največ je domačih, med tujimi pa gostov iz Italije, Hrvaške in Srbije.

Tudi v Termah Olimia je med tujimi gosti največ italijanskih turistov, sledijo avstrijski, nemški in hrvaški gosti.

V Termah Zreče je število nočitev v času velikonočnih praznikov na ravni preteklega leta. Največ, okrog 60 odstotkov, je domačih gostov, Med tujimi prevladujejo italijanski, nemški, avstrijski, madžarski in hrvaški turisti, ki v termah povprečju bivajo tri dni oziroma dve noči.

Prevladujoči delež italijanskih gostov med tujimi turisti v zdraviliščih na Celjskem ni presenečenje, saj so gostje iz te države tradicionalni obiskovalci term v tem času. Iz vseh omenjenih zdravilišč napovedujejo dobro zasedenost tudi v času prvomajskih praznikov.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA