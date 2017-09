Medgeneracijsko druženje na tisoč in en način

Na športnem igrišču za Osnovno šolo Polzela in na parkirišču pred občinsko zgradbo prejšnjo soboto ni manjkalo osnovnošolcev, cicibanov iz bližnjega vrtca, ljubiteljev balinanja, gobarjev, gasilcev, planincev, likovnikov, tekačev … V pisani paleti različnih dejavnosti je zagotovo vsak občan našel nekaj zase. Osnovna šola je že sedmo leto zapored organizirala medgeneracijsko druženje Šport Špas, turistično društvo pa je dogajanje dopolnilo z gobarsko razstavo, s sejmom dobrot in petelinijado.

Namen prireditve Šport Špas, ki je lani v Sloveniji praznovala deseto obletnico, je spodbujanje medgeneracijskega druženja. Velik poudarek pri tem je namenjen športu, zdravemu načinu življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa. Osnovna šola Polzela se je projektu pridružila v šolskem letu 2010/11.

Polzelski Šport Špas je sčasoma prerasel šolske okvirje. Osnovna šola se je povezala z občino in zadnja sobota v septembru je postala sinonim za veliko športno-družabno dogajanje v občini. Malteški tek je letos zaradi namočenosti terena sicer odpadel, a to ne pomeni, da v soboto ni bilo živahno. Po uvodnem pozdravu ravnateljice mag. Bernardke Sopčič in župana Jožeta Kužnika ter skupinskem ogrevanju so bile na športnem igrišču, v mali telovadnici in okolici šole na voljo različne delavnice, ki so jih učenci obiskovali po točno določenem urniku. Predstavljali so se gasilci, učenci so spoznavali zvočno kopel s himalajskimi posodami, življenje čebel, fotoorientacijo s taborniki, prvo pomoč, zelišča, osnove hortikulture, veščine planincev in ustvarjali z likovno sekcijo ter izdelovali origamije.

Osnovna šola dogajanje združi s športnim dnevom. Učenci so odvisno od triletja, ki ga obiskujejo, tekli na 300, 400 ali 600 metrov. Najhitrejši učenci in učenke ter tudi najhitrejši očki in mamice – letos jih je teklo 22 – so ob koncu prejeli priznanja. Prvič je bila na igrišču tudi čisto prava miniolimpijada, na kateri so sodelovali vrtčevski otroci. Kar 81 jih je z nekdanjo tekačico Jolando Batagelj teklo do medalje. Uspešna slovenska atletinja, ki ima na Polzeli že vrsto let atletsko šolo, hkrati pa je s svojimi življenjskimi dosežki lep vzor mladim, je ob koncu podelila medalje.

ŠO, foto: GrupA