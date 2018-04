Mednarodna izmenjava

Od 12. do 16. marca smo v Osnovni šoli Frana Roša gostili učence in njihove mentorje iz petih evropskih držav: Španije, Nemčije, Estonije, Grčije in Turčije. Vse omenjene države sodelujejo v projektu Velike mojstrovine evropske literature (Great Masterpieces of the European Literature).

Nekaj dejavnosti je bilo povezanih z osnovno temo projekta. Učenci so spoznavali vsebine pomembnih literarnih del držav partneric, ki so jih najprej predstavili na bralni čajanki v Osrednji knjižnici Celje, nato so na temo predstavljenih knjig ustvarjali plakate, spletne stripe in kvize. Skupina učencev je posnela tudi kratek film.

V tednu obiska je vsa šola živela v duhu mednarodnega druženja v času pouka in popoldanskih dejavnosti. Gostom smo želeli pokazati tudi nekaj drobcev bogate celjske zgodovine – Stari grad in mestno jedro z vsemi znamenitostmi. Hkrati smo jim želeli pokazati, da je Celje tudi mesto mladih – bili smo v kinu in na kegljanju. Poseben vtis je na goste naredil obisk Mestne občine Celje, kjer nas je v prijetnem vzdušju s pozdravom v jezikih vseh udeležencev sprejel župan Bojan Šrot.

Dogajanje tedna najbolje povzamejo besede roševke Lane Bek iz 7.a-razreda: »Najbolj mi je bilo všeč, da sem spoznala nove ljudi. Mislim, da sem napredovala v znanju angleščine, saj sem se lahko pogovarjala z učenci iz tujih držav, z njimi sodelovala in jim pomagala. Na računalniku znam zdaj narediti svoj kviz, strip in uporabljati aplikaciji Kahoot in Pixton. Mislim, da sem postala bolj samozavestna, saj sem s tujci govorila angleško, in še bolj družabna, potem ko smo igrali socialne in športne igre.«

Učiteljem in vsem delavcem šole nam po obisku ostaja prijeten občutek zadovoljstva in ponosa, saj so vsi obiskovalci odhajali s številnimi zahvalami in pohvalami, kako »vljudni, srčni in prijazni so naši učenci«.

Mentorici dejavnosti:

NATAŠA GAJŠEK KLJUČARIČ

MAJA SKAKIĆ