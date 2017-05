Danes obeležujemo mednarodni dan Rdečega križa, s tem pa se začenja tudi teden slovenskega Rdečega križa. Tudi območno združenje Rdečega križa Celje v tem tednu pripravlja več aktivnosti.

Mednarodni dan Rdečega križa se na današnji dan praznuje že od leta 1948. Ta dan se spominjamo poguma in dosežkov več kot 100 milijonov članov, prostovoljcev in podpornikov, ki delujejo v 190 državah sveta. Danes pa se v Sloveniji začenja tudi teden Rdečega križa, ki vsako leto traja do 15. maja.

Po podatkih Rdečega križa Slovenije prostovoljke in prostovoljci ter ostalo osebje vsako leto pomagajo vsakemu desetemu prebivalcu Slovenije, bodisi ob odpravljanjem posledic naravnih ali drugih nesreč ali s kakšno drugo obliko pomoči.

V tem tednu bodo v območnem združenju RK Celje svojo dejavnost predstavili najmlajšim. Sekretar celjskega območnega združenja Rdečega križa Slovenije Igor Poljanšek:

V območnem združenju RK Celje bodo le v tem tednu pomagali kar 650 posameznikom z delitvijo prehranskih paketov, pojasnjuje Poljanšek:

Območno združenje Rdečega križa Celje je v lanskem letu pomagalo kar 2800 posameznikom, bodisi z občasno ali redno pomočjo.

EP

Foto: Pixabay