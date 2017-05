Mednarodni praznik delavstva z novimi oblikami praznovanja

Prvi maj, praznik dela, se je rodil iz boja za boljše delovne, ekonomske in socialne pogoje delavcev. Prvič so ga praznovali leta 1890, danes je del tradicije. A zaradi spremenjenih družbenih razmerij, saj klasičnega delavskega razreda ni več, družba pa je drugače razslojena, se spreminja simbolika samega praznika.

Prvi maj je mednarodni simbol solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Čikagu, ko so izbruhnili nemiri zaradi splošnega slabega položaja industrijskega delavstva. Praznovanje prvega maja se je na ozemlju današnje Slovenije začelo z letom 1890, ko so na Teharjah pripravili miren shod delavcev. Prvi maj pa ni bil od nekdaj dela prost dan, temveč je posamezni podjetnik delavcem lahko dovolil odsotnost z dela in s tem udeležbo na manifestaciji, pravi Slavica Glavan iz Železarskega muzeja Štore, kjer je na ogled razstava Praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem,

Po končani drugi svetovni vojni se je z novim družbenim sistemom končalo klasično delavsko gibanje, saj so bile delavcem zagotovljene njihove pravice in cilji doseženi. Praznik dela so leta 1946 podaljšali na dva prosta dneva, dodaja Slavica Glavan.

Kot ugotavlja Slavica Glavan, je danes praznovanje prvega maja še prisotno v zavesti ljudi, a ker živimo v času spreminjanja vrednost, so oblike praznovanja drugačne.

BGO