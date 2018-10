Mednarodno sodelovanje

29-članska ekipa Plesnega foruma Celje se je pred kratkim vrnila s štiridnevnega gostovanja v pobratenem mestu Singen, kjer je v ponedeljek, 8. oktobra, s svojim celovečernim plesno-glasbenim programom ponovno navdušila številno občinstvo v veliki dvorani Stadthalle.

Program večera je bil zasnovan v dveh delih. V prvem delu se je devet plesalk Plesnega foruma Celje predstavilo z najnovejšim avtorskim plesno-gledališkim projektom Ali si z nami (avtorici Gea Erjavec in Kaja Janjić). V drugem delu programa, imenovanem Bodite z nami, so plesalke Plesnega foruma Celje (vodstvo Goga Stefanovič Erjavec) združile moči s tolkalisti Hegau Percussion (vodstvo Rudi Hein, Jugendmusikschule, Singen).

V osmih razgibanih koreografijah so naše plesalke ob ritmu tolkalistov dale vse od sebe in popolnoma očarale občinstvo.

Po dolgem aplavzu in klicih navdušenja se je plesalcem in glasbenikom na odru pridružil še župan Mestne občine Singen Bernd Hausler, ki je Gogi Stefanovič Erjavec izročil čudovit šopek ter vodji glasbenikov Rudiju Heinu spominsko darilo v znak pozornosti in zahvale za čudovit plesno-glasbeni večer.

To je bilo že šesto sodelovanje Plesnega foruma Celje z mestom Singen. Vsako sodelovanje ostaja v čudovitem spominu in utrjuje naša dolgoletna prijateljstva ter nam vedno znova daje navdih za nadaljnje sodelovanje.

