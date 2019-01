Mercedes na nujni vožnji

Lani je minilo petdeset let, odkar so pri Mercedes-Benzu na trg dali model vozila W 114/115. Eden od takšnih jeklenih lepotcev počiva tudi v garaži Zdravstvenega doma Velenje. Častitljiv starodobnik, ki so ga »upokojili« leta 2006, je nekoč služil za opravljanje nujnih voženj. Bil je prevelik za obstoječo garažo in tako redek, da zanj niso mogli kupiti zimskih gum. Kljub vsem nujnim vožnjam je staknil le dve večji praski in se lahko sicer pohvali z vsemi izvirnimi deli. Zahvaljujoč skrbnim voznikom, je tako še danes v odlični kondiciji.

Na častitljivo vozilo v velenjskem zdravstvenem domu je ob petdesetletnici modela W 114/115 spomnil dober poznavalec starodobnikov dr. Emil Šterbenk. Pravi, da so v velenjskem zdravstvenem domu leta 1971, ko so v reševalno postajo zapeljali bleščečega mercedesa 230.6, sijali od ponosa. »Avto je bil tako ›nobel‹, da prva leta z njim skoraj niso zapeljali na cesto. Kasneje so ga dali v redno službo in po petsto tisoč prevoženih kilometrih so ga leta 2006 ›upokojili‹. Avto je neprecenljiv. Neverjetno je, da je po vseh prevoženih kilometrih tako dobro ohranjen.« Sogovornik še dodaja, da je bil tovrsten jekleni konjiček leta 1971 prava redkost v Sloveniji, saj so lahko tovrstne modele rešilcev prešteli le na prste ene roke.

Sijoč po vsaki vožnji

Leta 1987 je v avto prvič sedel tedanji vodja reševalne enote Jože Zapušek. Ta je zanj skrbel kot za punčico svojega očesa in z njim prevozil več kot tristo tisoč kilometrov. Čeprav nikomur od sodelavcev nikoli ni dejal, da se ne smejo voziti z avtom, je kot pogoj postavil, da mora biti po vožnji v enakem stanju kot pred njo. In tako so rešilca raje pustili pri miru. Sam je mercedesa po vsaki vožnji opral in temeljito očistil njegovo notranjost. »V 35 letih dela v reševalni službi nisem niti enkrat pustil umazanega avta, preden sem šel iz službe domov. Vedno sem ga pripravil na naslednjo vožnjo, ga napolnil tudi z gorivom. Dojemal sem ga kot potujočo ambulanto.«

Pojasnil je, da je to reševalno vozilo leta 1971 predstavljalo »špico« v zdravstvu, bilo je enakovredno vozilom, s katerimi so na intervencije hodili v Münchnu in drugih večjih evropskih državah. Tudi zato so ga v Velenju najprej uporabljali le za nujne primere, kasneje so se tem pridružile tudi vsakodnevne vožnje. Zapušek se je z mercedesom najdlje odpeljal na Dunaj, od koder je v Velenje bolnike vozil po operacijah. Zapuškov predhodnik Bruno Žverk je s tem avtom potoval tudi po Nemčiji, Švici in drugih državah.

Pozimi na toplem v garaži



V osemdesetih letih so imeli avtomobili večinoma 14-palčne pnevmatike. Velenjsko reševalno vozilo, ki je precej težko, ima 15-palčne pnevmatike. Zaradi te majhne posebnosti velenjski zdravstveni dom nikjer ni mogel kupiti ustreznih zimskih gum. In to kljub temu da je prošnje za njihov uvoz posredoval jugoslovanski gospodarski zbornici. Ko je takšna velikost pnevmatik postala povsem vsakdanja, je zaposlenim v zdravstvenem domu avto že tako prirasel k srcu, da so nanj pazili in ga vso zimo pustili v garaži. Prav to je najbrž eden od razlogov, da je avto še danes kot iz škatlice.

