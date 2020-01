Naloge in odgovornosti: izvajanje meritev izdelkov iz proizvodnih procesov, izvajanje meritev vzorcev, prototipov v fazi preizkušanja, priprave na potrjevanje pri kupcih za nove izdelke, izvajanje statistične kontrole polizdelkov, izdelkov in materialov in poročanje … Podkrižnik, d. o. o., Loke 33, 3333 Ljubno ob Savinji. Prijave zbiramo do 1. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.