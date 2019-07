Mestni svet o evropskih projektih

Zadnja seja celjskega mestnega sveta pred poletnimi počitnicami bo v glavnem minila v znamenju obravnave poročil o delovanju in poslovanju občinskih javnih podjetij, pa tudi uresničevanju evropskih projektov.

V vsebinskem smislu bodo svetniki prav s to točko tudi odprli današnjo sejo, ki se bo kot vselej začela ob 13h. Saša Heath Drugovič, vodja Službe za evropske zadeve na celjski občini, bo tako predstavila izvajanje in financiranje evropskih projektov v iztekajoči se finančni perspektivi 2014 do 2020 ter pripravo projektov za novo finančno perspektivo 2021-2027.

V okviru obravnave poročil občinskih javnih podjetij se bodo svetniki seznanili z lanskoletnim delovanjem Celeie, ZPO-ja, Nepremičnin Celje, Inkubatorja Savinjske regije in Energetike Celje. Mestni svet bo obravnaval še Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje ter podrobni občinski prostorski načrt za območje Začreta, s katerim bo mogoča gradnja stanovanjskih stavb.

Kot smo poročali že včeraj, bo celjski mestni svet danes po hitrem postopku odločal tudi o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park, ki bo upravljal poljudnoznanstveni park in co-working prostore v stavbi nekdanjega Teka, ki jo občina ta čas obnavlja in ureja v okviru projekta Generator.

Foto: GrupA