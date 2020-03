Mestni župani preko videokonference o skupnih ukrepih

Župani mestnih občin, ki predstavljajo Skupščino Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), med njimi sta tudi mestni občini Celje in Velenje, so včeraj opravili videokonferenčni sestanek, na katerem so dogovorili poenoteno ukrepanje v zvezi s posledicami epidemije COVID-19.

Mestne občine se bodo pri sprejemanju ukrepov v dobrobit občanov in lokalnega gospodarstva med seboj usklajevale. Včeraj so župani sprejeli prve usmeritve za ukrepanje, ki bodo podrobneje določene po začetku veljave interventnih zakonov, javnosti pa bodo predstavljene naslednji teden.

Župani so sprejeli sklep, da bodo usklajevanja preko videokonferenc v okviru ZMOS potekala vsak teden.

Več informacij bo ZMOS objavil v naslednjem tednu.

RG

Foto: ZMOS