“Mesto, ki ima prihodnost in se premalo pohvali s svojimi dosežki”

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je v veliki dvorani Narodnega doma Celje pripravil tradicionalni novoletni sprejem, letos tudi jubilejni, saj je bil 20. po vrsti.

Kot je župan med drugim slikovito orisal v svojem govoru, njegove sodelavke in sodelavci zelo dobro poznajo reklo, da z denarjem zna vsak in da je umetnost kaj narediti brez denarja. In v tem iztekajočem se letu so se na celjski občini veliko ukvarjali s tovrstno umetnostjo, zato da se lahko na koncu veselijo nekaterih uspehov.

Kot je Bojan Šrot še poudaril v svojem govoru, je predvsem zelo pomembno, da so v tem letu na občini postavili trdne temelje za prihodnost. Počasi in z veliko zamudo se vendarle odpirajo tudi vrata različnim evropskim projektom.

Celje je znano kot mesto, ki se dobro razvija in zna reševati probleme, pa vendarle, kot je še sklenil celjski župan, ima občutek, da se premalokrat znamo pohvaliti s svojimi dosežki.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA