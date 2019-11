Mesto pripravljeno na praznično dogajanje

V Celju je vse pripravljeno za nocojšnji začetek prazničnega dogajanja v središču mesta. Ta bo svoja vrata odprl ob 17. uri s prižigom praznične razsvetljave.

Program Pravljičnega Celja ima že svoj tradicionalni železni repertoar, v katerega spadajo božično-novoletni sejem, Pravljična dežela ter številni koncerti na Krekovem in Glavnem trgu. Direktorica Zavoda Celeia Celje Milena Čeko Pungartnik:

Ena izmed letošnjih programskih novosti bo pestrejša kulinarična ponudba. Letos so namreč v Pravljičnem Celju z izbranimi gostinci in kuharskimi chefi pripravili nekaj kulinaričnih presenečenj.

Mesto je okrašeno podobno kot lani. Letošnja novost v prazničnem decembru je ambientalno ozvočenje na Glavnem trgu. Dvajset zvočnikov so namestili na jeklene vrvi in s tem lokacije prireditvenih odrov povezali s centralo ozvočenja.

Jure Ocvirk iz oddelka za okolje in prostor ter komunalo na Mestni občini Celje:

Na različnih lokacijah v mestu bodo praznično vzdušje ustvarili z video projekcijami. Zvezdno nebo bo sijalo od Glavnega trga preko Stanetove do Lilekove ulice. Tudi prenovljeni Muzejski trg bo zaradi praznične razsvetljave še lepši. Mestna občina Celje je za praznično krasitev mesta znova poskrbela tudi s smrekami, ki so jih podarili občani. Stalnica v prazničnem Celju je tudi božično-novoletni sejem, ki svoja vrata odpira danes.

Zvezdo v središču mesta tudi letos krasi adventni venček, ki so ga izdelali v Šoli za hortikulturo in vizualne medije Celje in na katerem bo prva svečka zasijala jutri.

