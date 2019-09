Mini paleta 2019 za osnovnošolce

Zveza likovnih društev Slovenije (ZLDS) je lani na pobudo predsednice Klavdije Sitar vpeljala nov pilotni projekt, katerega cilj je v spoznavanje likovnega ustvarjanja in svet likovne umetnosti privabiti mlade, predvsem osnovnošolske otroke. Lani je v projektu sodelovalo 17 otrok. Letošnje Mini palete na Polzeli se je udeležilo 33 otrok iz vse Slovenije, ki so skupaj na ogled postavili 45 likovnih del na temo živali. ZLDL je dogodek tokrat organizirala v sodelovanju z likovno sekcijo KUD Polzela.

Na odprtju razstave, ki bo na gradu Komenda na Polzeli na ogled do 28. septembra, je predsednica ZLDS Klavdija Sitar povedala, da je udeležba otrok dokaz, da je projekt na pravi poti. Če je bil lani začetek skromen in rahlo boječ, je letos projekt postal pogumen in suveren. Projekt Mini paleta ima zagotovo tudi noto povezovanja generacij. Neprecenljivo je, da ne sodelujejo le otroci in starši, temveč tudi babice in dedki. Predsednica žirije izbora nagrajenih likovnih del je bila letos likovna pedagoginja Urška Juhart. Imela je zelo težko delo, oddana dela so bila namreč zelo kakovostna.

Zlato mini paleto 2019 je prejela Lara Krajnc iz OŠ Livada Velenje, srebrno Lara Jezernik iz OŠ Tabor in bronasto Brina Habjan iz OŠ Prule Ljubljana

Vsak sodelujoči likovni ustvarjalec je za svojo udeležbo prejel priznanje ZLDS, koruzno punčko, ki je nastala na osnovi zgodbe Neže Maurer z naslovom Rodila se je koruzna punčka. Simbolična darilca so prispevali Občina Polzela, Občina Žalec in Klavdija Sitar. Odprtje sta popestrili Eva Šekonja in Neža Cizej, učenki polzelskega oddelka Glasbene šole Rista Savina Žalec.

TT



Z razstave na gradu Komenda na Polzeli