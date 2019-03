Minister za zdravje danes v Celju in Nazarjah

Novi minister za zdravje Aleš Šabeder bo danes na Celjskem obiskal zdravstvena domova v Celju in Nazarjah. Gre za delovni sestanek z vodstvom po številnih opozorilih o kritičnih razmerah zaradi preobremenjenosti zdravnikov. Znano je, da so v Celju družinski zdravniki, če pristojni ne bodo uredili zadev, s 1. majem napovedali kolektivno odpoved, v Nazarjah pa so odpovedi že podali trije zdravniki.

Današnja sestanka v Nazarjah in Celju sta zaprta za javnost, očitno tudi za sindikate. Ti so sicer želeli biti udeleženi, vendar naj bi jih na ministrstvu zavrnili. Minister bo danes obiskal tudi kranjski zdravstveni dom, kjer je situacija prav tako kritična. Na ministrstvu so nam sicer pred dnevi dejali, da pripravljajo ukrepe, s katerimi bi zmanjšali obremenjenost zdravnikov predvsem na področju administracije. Hkrati pripravljajo tudi nov prenovljen model financiranja primarne ravni zdravstvene dejavnosti. Ministrstvo predvideva letos še razpis 80-90 specializacij za družinsko medicino.

Z letošnjim letom postaja način dela iz projekta referenčnih ambulant obvezni sestavni del družinske medicine, s čimer bi se prav tako zdravnike razbremenilo.

Na ministrstvu še pravijo, da bodo morali razmisliti tudi o tem, kako bo mladim zdravnikom postala družinska medicina spet zanimiva, saj je v zadnjih letih interes za takšno delo med mladim izrazito upadlo. Celjski zdravstveni dom ima denimo ves čas odprt razpis, vendar prijav ni.

Trenutni podatki kažejo primanjkljaj 200 zdravnikov družinske medicine v Sloveniji. V sistemu je 350 specializantov, ki bodo postopoma nadomeščali upokojitve, kakor tudi zasedali nova dodatna mesta oz. dodatne programe družinske medicine. Če želi ministrstvo stanje izboljšati do leta 2022 mora razpisovati vsako leto približno 40 mest.

