Ministrica odprla nove prostore združenja poklicnih gasilcev

Ministrica za obrambo Andreja Katič je včeraj popoldne v Maistrovi ulici 5 v Celju odprla nove prostore Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, ki ima odslej sedež v Celju. Združenje šteje 900 članov, ki v javnih gasilskih zavodih, podjetjih in prostovoljnih gasilskih društvih delujejo kot poklicni gasilci.

Da ima Združenje poslej sedež v Celju, ni naključje, je med drugim na odprtju povedala ministrica Andreja Katič:

Andreja Katič je še poudarila, da ministrstvo za obrambo in uprava za zaščito in reševanje zelo dobro sodelujeta tako s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci in tudi z vsemi ostalimi reševalci, ki so vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Združenje poklicnim gasilcem med drugim omogoča strokovna izobraževanja in usposabljanja, sodelovanje pri pripravi zakonov, izmenjavo izkušenj in pomoč v organizaciji gasilske službe.

RG

Foto: Nataša Müller