Ministrica z vodstvi pravosodnih organov o stanju v pravosodju

Vse vidnejše pravosodne organe v Celju je danes obiskala ministrica za pravosodje Andreja Katič. Z vodstvi se je pogovarjala predvsem o trenutnem stanju v pravosodju in o delovanju sodstva na Celjskem ter o tistih aktivnostih, ki spadajo pod pristojnost ministrstva. O vsebini kakršnih koli posamičnih primerih, določenih morebitnih nepravilnostih pri poslovanju, pa danes bi bilo govora.

“Tema pogovora so bile obstoječe aktivnosti, ki so v moji pristojnosti. Predvsem pa o spremembah zakonodaje in o pobudah na tem področju, o dodelitvi in prerazporeditvi sodnikov ter o mreži sodišč. V pogovoru smo se dotaknili tudi sodelovanja znotraj sodstva in morebitnih naložb,« pravi ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Ministrica je med drugim obiskala celjsko sodišče, tožilstvo, državno odvetniško, zapor in Probacijsko enoto Celje.

SŠol