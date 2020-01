Ministrstvo odpovedalo pogodbo nadzorniku bolnišnične novogradnje

Včeraj je na socialnem omrežju Facebook odjeknila novica, da naj bi Ministrstvo za zdravje odpovedalo pogodbo nadzorniku bolnišnične novogradnje Splošne bolnišnice Celje. Zapis je objavila poslanka SMC Janja Sluga in ob tem zapisala, da naj bi ministrstvo to storilo brez komunikacije z vodstvom celjske bolnišnice.

Odgovore, kaj to pomeni za nadaljevanje del na bolnišničnem kompleksu, ki je ena največjih naložb v zgodovini celjske bolnišnice, še čakamo. Vprašanja smo naslovili tako na Ministrstvo za zdravje kot na vodstvo bolnišnice.

Kot je znano, so se pripravljalna dela v sklopu prve faze začela že 18. januarja. Celotna naložba v gradnjo novih objektov je vredna kar 117 milijonov evrov. Med drugim naj bi nad urgentnim centrom zgradili še dodatne štiri etaže in poleg ostalega zgradili še eno petnadstropno stavbo. S tem naj bi rešili dolgoletno prostorsko stisko v bolnišnici in izboljšali prostore predvsem za bolnike.

SŠ

Foto: SHERPA