Mirna roka in živahna domišljija

Lepopisje niso le razkošno okrašene pisave, ki so jih v minulih stoletjih razvili pisarji. V naših domovih so vedno bolj prisotni igrivi, veseli in sproščeni napisi, ki jih srečamo na voščilnicah, stenskih okvirjih ali drugih predmetih, na primer trajnih nakupovalnih vrečkah. Pri tem je dobro, da vse ustvarjalnosti tega sveta ni »pojedel« računalnik. Z dobro mero vztrajnosti se lahko moderne kaligrafije, kot je to uspelo oblikovalki Tanji Užmah Mosquera, nauči vsak.

Svoj prvi komplet za kaligrafijo je dobila v srednji šoli in zanimanje za lepopisje se je od takrat le krepilo. Doma je skušala vleči prve poteze lepih pisav. Po srednji šoli se je odločila za študij oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Tam se je s tipografijo in kaligrafijo spoznavala v okviru samostojnega predmeta, ki ga je vodil Lucijan Bratuš. »Pri njem sem nadgrajevala znanje in se učila pravilno pisati. Med študijem sem vodila nekaj teh delavnic in poučevala gotico, uncialo in karolinško minuskulo. Ker je bila to tako dobra izkušnja, delavnice vodim tudi zdaj.«

Klasičnih kaligrafskih pisav, ki so stroge, toge in nekoliko bolj trde, se je sčasoma naveličala. Začela se je posvečati modernejšemu slogu, sodobnejšim različicam, sicer izpeljanim iz tradicionalne pisave copperplate. Kot pravi, gre za bolj sproščen slog, ki je v zadnjem času precej v uporabi. Razvila je svojo pisavo, ki jo danes uči naprej. »Na spletu je sicer mogoče najti precej podobnih stvari. A gledanje tečajev na spletu je eno. Učenje v skupini, ko lahko predstavim svoje male trike, je drugo. Vsak si pisavo, kar se tiče velikosti in naklona črk, seveda prilagodi tudi glede na lasten slog. Čar modernih pisav je prav v tem, da lahko vsak piše nekoliko po svoje. So pa seveda določene zakonitosti, ki se jih držimo v vseh primerih.«

Vaja dela mojstra

Na priljubljenost sodobne kaligrafije, ki je privlačna za oko, so vplivala socialna omrežja, kot so Instagram in Facebook ter različne ostale spletne platforme. Tovrstno pisavo za promocijo in svoja gradiva s pridom uporabljajo različna podjetja. Čeprav so napisi igrivi in sproščeni, se za tem, da jih lahko napišemo sami, skriva ogromno vaje. »Da se roka utrdi in navadi, da so poteze naposled sproščene, je treba določene gibe ponoviti vsaj tisočkrat. Ko vodim delavnice, mnogi na začetku obupujejo, da jim ne bo šlo. Do konca delavnice že izboljšajo svoje veščine. Napredek je viden že po nekaj urah. Najprej je treba ob pisanju precej razmišljati. Če vadiš še doma, nato pisanje kar samo steče.«

Ob vztrajnosti je dobrodošlo tudi raziskovanje, ki ga v svoj izdelek vloži posamezen pisec, dodaja Tanja. Tudi sama je potrebovala precej časa, da je dosegla sproščeno pisavo, zdaj poskuša nove stvari. Na delavnicah se udeleženci predvsem spoznajo z moderno kaligrafijo in osvojijo osnove. Tisti, ki jih to pritegne, doma nadgrajujejo pridobljeno znanje. Za tiste, ki se jim nato ne ljubi več poseči po peresu, spoznavanje osnov predstavlja sprostitev in druženje z drugimi tečajniki.

Tako lepo, da sodi v okvir

In zakaj se ljudje sploh posvečamo temu, kako črke oblikujemo na papir? »Mnogi bi radi malo drugače napisali verz na voščilnico ali besedilo za vabilo za poroko, nekateri bi radi sami oblikovali svoj rokovnik. Sploh danes, ko toliko časa preživimo ob pametnih napravah, smo se naveličali prevladujočih pisav in sedenja za računalniki. Tudi mladi vedno bolj cenimo ročna dela.«

Glede na pisavo, ki jo želimo obvladati, moramo izbrati prava pisala in orodja. Medtem ko je za tradicionalne pisave primerno prirezano pero, se moderne kaligrafije lotevamo s flomastri ali z nalivniki, ki imajo konico oblikovano kot čopič. Potez ne sestavljamo, ampak jih povezujemo. Celo besedo lahko torej napišemo v eni potezi. Končni cilj delavnice je narediti svoj izdelek, torej napisati nek slogan ali misel. Ko tečajnikom zapis uspe, kot so si želeli, mnogi povedo, da ga bodo shranili v okvir.

