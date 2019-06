Mirni in prijazni, a vedno lačni

PREDSTAVLJAMO VZREDITELJE

Prvega psa je Tomi Kadilnik kupil pred mnogimi leti. Ker je takratno dekle imelo težjo nesrečo in je bilo dlje časa privezano na posteljo, ji je bil kuža za družbo in v veselje. Tako so psi postali Kadilnikovi stalni spremljevalci. Da je bil naslednji pes črni labradorec, je bil verjetno kriv plakat, ki ga je imel na steni. Na njem je bil s kultnim pevcem zasedbe The Doors Jimom Morrisonom upodobljen tudi njegov črni labradorec in Tomi se je odločil, da si bo še sam nabavil takšnega. Imenoval ga je King in od takrat so pri hiši le še labradorci, večinoma črne barve. Ker so to prijazni, mirni in učljivi družinski psi, primerni tudi za različne dejavnosti, so priljubljeni in iskani.

Petletna Masajka in leto dni stara Nuba predstavljata trenutno druščino Kadilnikovih, ki živijo v Celju, zlasti poletja pa zadnja leta preživljajo v hiši v Bočni, kjer se Tomi ukvarja tudi s čebelami in gosti turiste. Ti prihajajo iz različnih koncev sveta in so dobrodošli v družbi s psi.

Z vonjem po gozdu

Pri prvih labradorcih Tomi še ni razmišljal o vzreji, saj je zanjo treba imeti tudi prostorske pogoje. »Imeti moraš hišo in travnik,« pravi Tomi in doda, da je pri enem leglu toliko iztrebkov, da se lahko samo s tem ukvarja …

Ko je na hitro poginil samec, ki ga je imel pred leti, je kupil Masajko in se odločil za vzrejo. Labradorci vonja po gozdu (Smell of the woods labradors) se imenuje njegova psarna, saj je Bočna sredi zelenja in gozdov. Psička je imela doslej le dve legli, saj Tomi ne želi »štepanja« mladičev. Letos iz neznanega razloga gonitve sploh ni bilo. A Tomi, ki se zaradi tega ne obremenjuje, pravi: »Sreča je, če imaš lepega in zdravega psa.«

Najprej je za nadaljnjo vzrejo želel obdržati eno od psičk iz Masajkinih legel, a se je izkazalo, da je imela križni ugriz, kar pomeni, da ni bila primerna za vzrejo. Namesto tega je postala vodnica slepega fanta s Ptuja. Tudi pri takšnih nalogah se namreč labradorci odlično izkažejo.

Tako je k hiši prišla Nuba, pri kateri bodo vzrejni pregledi šele pokazali, ali je primerna za vzrejo.

