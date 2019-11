“Mister Grape” sedmi na svetu

Mlad in nadarjen barman Anže Šmid iz Galerije okusov in član Društva barmanov Slovenije je s koktajlom “Mister Grape” na daljnem Kitajskem osvojil 7. mesto v kategoriji koktajli s penečim vinom.

V začetku novembra je Kitajska gostila 68. svetovni kongres barmanov na katerem so se v šestih različnih kategorijah predstavili najboljši barmani iz 63 držav. Slovenske barve je zastopal Anže Šmid, ki je navdušil s svojo izvedbo koktajla s penečim vinom. Močna konkurenca ambicioznega 24-letnega slovenskega predstavnika ni prestrašila, saj je z vrhunsko predstavitvijo in izvedbo kljub mladosti svoj nastop odlično opravil.

Pred strokovno žirijo je Šmid predstavil avtorski koktajl, ki ga je poimenoval Mister Grape. Po petnajstminutni pripravi dekoracije, je sledila minutna predstavitev zgodbe koktajla, v kateri je Anže opisal večno mladega in urejenega »šarmerja« po imenu Grape (beseda združuje izvorno surovino konjaka in penečega vina), ki nima ravno sreče s spoznavanjem deklet, saj so vse njegove izkušnje grenkega priokusa. Simpatični predstavitvi je sledila tehnična priprava koktajlov.

Mlad barman je po vrnitvi v Slovenijo povedal, da je izredno vesel priložnosti da se je lahko pomeril z najboljšimi na svetu. »Zame je to res pomembna izkušnja. Najprej si nisem predstavljal, kako veliko tekmovanje je to. Veseli me, da tudi mladi dobimo takšno priložnost, kjer se lahko pokažemo in nabiramo nove izkušnje.« Na njegov nastop in dosežek sta ponosna tudi predsednik Društva barmanov Aleš Ogrin in lastnik restavracije Galerije okusov Gašper Puhan, ki sta Anžeta spremljala tudi na Kitajskem.

