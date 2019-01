Mlade kulinarične zvezde

Na srednji šoli za gostinstvo in turizem so se mladi iz srednjih in višjih gostinskih šol Slovenije dopoldne pomerili v pripravi jedi, strežbi in predstavitvi kulinaričnih zgodb, ki spremljajo izbrane jedi. Gre za projekt Tuševa zvezdica, ki je že nekaj let namenjen predstavitvi bodočih kuharjev, natakarjev in turističnih vodnikov. Ekipa celjske srednje šole za gostinstvo in turizem pod vodstvom mentorice Cecilije Božnik je letos navdih iskala na Kozjanskem in pripravila kopuna.

Ob pripravljenem krožniku je ekipa ponudila še zgodbo s Kozjanskega, povezano z razbojnikom Guzajem in drugimi zanimivostmi. Strokovno ekipo, ki je ocenjevala mlade, je vodil Tomaž Vozelj, predsednik društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Zmagovalci treh predtekmovanj se bodo pomerili v finalnem delu, ki bo aprila.

TC, foto: SHERPA