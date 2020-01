Mlade navduševali za tehniške poklice

Da ni nujno treba iti čez mejo, ampak da je tudi Savinjsko-šaleška regija okolje, ki mladim ponuja možnost razvoja, je bilo sporočilo včerajšnjega dogodka z naslovom SAŠA ima talent. Dogodek so organizirali Šolski center Velenje ter podjetji BSH hišni aparati in Mediade.

Četudi so pred omenjeno regijo številni izzivi, od prestrukturiranja, do sprememb v prevladujoči predelovalni dejavnosti, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in direktor podjetja BSH Hišni aparati Boštjan Gorjup pravi, da priložnosti v domačem okolju ne bo zmanjkalo. “Znanje, ki se je vsa leta kalilo v dolini, je temelj za naprej. Moramo biti samozavestni. Če smo v preteklosti imeli številna uporabna znanja, jih bomo lahko uporabili tudi v izzivih v prihodnosti.”

Večina poklicev, ki bodo v prihodnosti najbolj iskani, danes še ne obstaja, je opozorila Uršula Menih Dokl, sodelavka projekta Inženirke in inženirji bomo. Kako naj torej mladi razmišljajo o svoji poklicni prihodnosti? Svetuje jim, naj spremljajo tri najpomembnejše trende. Prvi trend je digitalizacija in robotizacija. Drugi trend so podnebne spremembe. Soočili se bomo s pomanjkanjem naravnih virov in treba bo iskati nadomestke zanje. Tretji trend pa je staranje prebivalstva. Zaradi daljše življenjske dobe bomo potrebovali kup novih poklicev, ki bodo potrebni za izboljšanje kakovosti življenja starejše generacije.

Z dogodkom, na katerem so gostili deset podjetnikov, inženirjev in ustanoviteljev zagonskih podjetij, so želeli predstaviti poklice prihodnosti in okrepiti privlačnost tehničnih poklicev. Je pa direktor Šolskega centra Velenje Janko Pogorelčnik poudaril, da priložnosti ne čakajo le na dijake, ki se bodo odločili za naravoslovne tehnične poklice. Prepričan je, da mlade zagnane ljudi potrebujemo na različnih področjih družbe.

TS

Foto: GrupA