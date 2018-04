Mladenič številnih talentov

V življenju ga zanima toliko različnih stvari, da se je težko odločil, kaj bo študiral. 25-letni Denis Vrenko iz Gorice pri Slivnici je imel vedno rad fiziko, strojništvo in mehaniko, a tudi zgodovina mu je bila všeč in nekoč je želel biti pilot. Ob tem ga že od nekdaj privlači vse, kar je povezano z vesoljem.

Nazadnje je kolebal med študijem oblikovanja in arhitekture ter opravil sprejemna izpita za oboje. Izbral je arhitekturo, ki je bila zapisana kot prva izbira na prijavnici. Končuje peti letnik in kmalu se bo lotil pisanja magistrske naloge. Širša javnost je zanj slišala pred kratkim, ko je zmagal na natečaju Evropske vesoljske agencije (Esa).

Ker spremlja zapise in družbena omrežja, povezana z vesoljem, je zasledil tudi razpis Ese. Ta je iskala logotip, ki bi krasil raketo evropske misije Keops. Raketa bo nekje do konca leta v orbito ponesla satelit, ki bo meril velikosti planetov, ki krožijo okrog svetlih zvezd, ki jih je odkrila Nasina misija Kepler. Keops bo zdaj preverjal njihovo velikost, oddaljenost od zvezd, hitrost vrtenja in predvsem to, ali so kakšne možnosti življenja na njih.

Na Esin razpis se je lahko prijavil vsak in Denis je zmagal v konkurenci več kot tristo predlogov. Za nagrado si bo lahko ogledal izstrelitve rakete, a natančnejših podatkov o tem, kam bo moral za to odpotovati, še nima, ve le, da lahko nagrado dobijo samo državljani držav, ki so članice Ese. Na srečo je Slovenija pridružena članica …

