Mladi celjski hokejisti navdušili v Italiji

Mladi igralci HK True Celje smo si na mednarodnem turnirju Železarček na Jesenicah, kjer smo prikazali zanimivo igro, prislužili povabilo na turnir U11 v Eppan (Appiano) na Južno Tirolsko.

Na turnirju so sodelovale še tri ekipe iz Švice ter po štiri iz Avstrije, Nemčije in Italije. Po nočni vožnji z minibusom od Celja do Bolzana smo bili že nestrpni in smo komaj čakali, da vidimo dvorano in da začnemo igrati. Po začetni živčnosti smo se kmalu razigrali in po prvem golu je šlo lažje. Tekmece smo mleli drugega za drugim in dan zaključili s polnim izkupičkom zmag. Dan, preživet v ledeni dvorani, kjer smo se med posameznimi tekmami zabavali in sklepali prijateljstva, je bil za nas največja nagrada, ko smo dobro igrali, pa smo bili še bolj srečni. Organizatorji so poskrbeli za prehrano in pijačo med turnirjem, po končanih tekmah so pripravili pravo veselico na ploščadi pred dvorano. Tam smo celjski hokejisti povečerjali in se nato odpeljali v bližnji Bolzano, kjer smo prenočili. Kljub naporni nočni vožnji in celodnevnemu igranju smo bili še vedno razigrani in polni energije. Trener in tehnični vodja sta nas poslala na počitek, kajti bujenje je bilo naročeno ob 7.00, nato sta sledila zajtrk in vrnitev v Eppan.

Čeprav smo po prvem delu premočno vodili v svoji skupini, smo tudi zadnjo tekmo predtekmovanja vzeli zelo resno in se kot edina neporažena ekipa uvrstili v nadaljevanje tekmovanja, kjer v boju na izločanje nismo smeli narediti napake, če smo želeli osvojiti pokal. To nam je uspelo, turnir smo osvojili brez poraza z razliko v zadetkih 81:23. Za najboljšega vratarja turnirja je bil izbran naš Nik Alagič. Za nagrado bo dobil novo hokejsko palico. Veselje je bilo nepopisno. Izkazali smo se kot disciplinirana ekipa primerno vzgojenih vitezov, kot si sami pravimo. Vrnitev domov je sledila v zgodnjih jutranjih ponedeljkovih urah. Fantje smo upali na opravičilo za šolo, ampak trener Domen Ramšak nam je zabičal: »Če jutri kdo ne bo v šoli, ne sme priti na trening!« In česa takšnega si mi seveda ne bi privoščili. Prvi šolski dan je bil naporen, ampak poln lepih spominov na zadnji počitniški konec tedna. Celjsko ekipo smo zastopali Nik Alagić, Blaž Bezjak, Gašper Čakš, Mihael Jagetić, Tim Valenčak Koštomaj, Matevž Beričič, Jakub Svitok, Žiga Kuhar, Nadarij Moliakov, Samo Liška, Urh Roškar, Jan Rudolf, Tomi Šuster, Maj Jamšek.

Igralci U11 HK True Celje

Foto: HC EPPAN



Mladi celjski hokejisti so osvojili turnir na Južnem Tirolskem.