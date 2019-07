Mladi celjski športniki na mednarodne igre v Rusijo

Dopoldan je izpred dvorane Zlatorog na 53. Mednarodne igre šolarje v Ufo v Rusiji odpotovala celjska delegacija, v kateri so mladi športniki iz knežjega mesta, plavalci, atleti in judoisti.

Na tekmovanju v Ufi bodo mladi tekmovali in se družili s 1200 športniki, starimi od 12 do 15 let, iz 85 mest iz 30 držav sveta. Pomerili se bodo v nogometu, plavanju, atletiki, judu, rokoborbi, odbojki na plaži, sabljanju, košarki in plezanju.

Tekmovanja se bodo začela v sredo, 10. julija in bodo trajala vse do sobote, 13. julija.

