Mladi letos upodobili “jubilejnika” – Narodni dom

Ob prazniku Mestne občine Celje vsako leto zaživi tudi tradicionalna galerija na prostem, ki jo pripravljajo različne generacije mladih iz šol in drugih organizacij.

Predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki in mladi iz Celja so letos trinajstič poslikali panoje na določeno temo. Letošnja tema poslikav je bila 120-letnica Narodnega doma, v njej je sodelovalo 32 ustanov – vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški dom, Celjski mladinski center in Zavod Za vas živim. Poslikave je ustvarjalo 176 mladih slikarjev ob pomoči 44 mentorjev. Poslikave krasijo mesto na 32 mestih v Celju, med drugim na območju severne vezne ceste, v Ipavčevi ulici, na Mariborski, Dečkovi in Ljubljanski cesti ter v Kersnikovi ulici.

RG