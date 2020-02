Mladi planinci na Gori Oljki

Že vrsto let OŠ Polzela in PD Polzela sodelujeta z roko v roki, saj sta tudi letos, ko zima ni radodarna s snegom, mlade planince OŠ Polzela spet povabila na že tradicionalno zimovanje na Goro Oljko.

Mladi planinci od tretjega razreda so se v petek, 24. januarja, po pouku odpravili z nahrbtniki na rami na Goro Oljko na tridnevno zimovanje. Spremljali so jih mentorice planinskega krožka in vodniki PD Polzela.

Na zimovanju so spoznavali osnove planinske šole, živali in rastline v gorah, ustrezno planinsko opremo za pohod v gore, orientacijo, planinske vozle in opazovanje večernega neba s teleskopom. Seveda ni manjkalo pohodov, igre in večernih zabav.

