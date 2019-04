Mladi planinci z vlakom proti Jančam

Za nami je čudovit planinski pohod na Janče. Razgledni hrib Posavskega hribovja smo brez težav osvojili v družbi staršev, babic, dedkov, mlajših bratov in sester. Pri planinskem domu, ki slovi po odličnih kulinaričnih dobrotah, smo se razveselili igral in malega živalskega vrta.

Prav posebno doživetje je bila vožnja z vlakom, ki je bila kljub približno trem uram v obe smeri kar prekratka.

Našemu nepogrešljivemu spremljevalcu in organizatorju Benu Podergajsu se za nepozabno doživetje zahvaljujemo. Hvala tudi Darku Klančniku za spremstvo.

Mentorice planinskega krožka POŠ Socka in Nova Cerkev