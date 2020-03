Mladi rokerji za glasbene sladokusce

Mladi igrajo Rock je štiričlanska zasedba, ki jo sestavljajo pevka Klara Tiselj (16) iz Šentjurja in trije bratje Mazij, klaviatirist Tomaž (10), bobnar Matija (12) in kitarist Dominik (14), ki so doma na Polzeli. To nedeljo bodo pripravili samostojni koncert ob dnevu žena v Celjskem mladinskem centru, kjer bomo lahko prisluhnili zelo kakovostni izvedbi rok glasbe legendarnih skupin in pevcev, kot so Bon Jovi, Whitesnake, Guns N’ Roses, Europe, Billy Idol, Toto in drugih.

Člani skupine igrajo v tej zasedbi že več kot leto. Brate in pevko so povezali učitelji, pri katerih se učijo igranja svojih glasbil in solo petja. Bratje Mazij so s pevko zelo zadovoljni, pravijo, da ima zelo lep glas, je izjemno natančna ter predvsem pridna in resna.

Več o skupini preberite v tiskani izdaji Novega tednika.

Foto: SHERPA