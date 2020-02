Mladoletnik v Velenju z nožem nad vrstnika

Velenjski in celjski policisti bodo ukrepali zoper mladoletnika iz Velenja, ki je včeraj pred eno izmed osnovnih šol v Velenju z nožem napadel sovrstnika.

»Po do sedaj zbranih podatkih sta se mladoletnika sporekla, ker naj bi eden vznemirjal prijateljico drugega. Ko je fant, ki se mu je prijateljica potožila, rekel drugemu, naj jo pusti pri miru, je drugi mladoletnik izvlekel nož in fanta dvakrat zabodel ter ga lažje poškodoval,« so sporočili iz PU Celje.

Povzročitelja so pridržali in ga v večernih urah tudi že izpustili. »Po zbranih obvestilih ga bomo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja Povzročitev lažje telesne poškodbe. Po dosedanjih podatkih ni šlo za medetnični pretep,« še pojasnjujejo na policiji.

SŠol

Foto: GrupA