Mladoletnika s petardami kar v šolo

Danes zjutraj so celjski policisti dvema mladoletnikoma, ki sta bila na poti v šolo, zasegli 846 kosov pirotehničnih sredstev, ki so prepovedana. Zoper oba mladoletnika bodo podali obdolžilna predloga. Poleg današnjega zasega pa so policisti v zadnjem mesecu zasegli več kot 120 pirotehničnih izdelkov, ki so prav tako prepovedani. Zato še enkrat opozarjajo ne samo mladoletnike, ampak tudi njihove starše, da otroke poučijo o nevarnosti uporabe pirotehnike.

Vsaka telesna poškodba zaradi pirotehnike človeku spremeni življenje, predvsem je med poškodovanimi največ mladih. 61 odstotkov vseh, ki so bili zaradi tega poškodovani lani, je bilo mlajših od 20 let. To pomeni, da gre za neizkušene ljudi in tiste, ki so na višku svoje življenjske moči. Največ poškodb se zgodi s pirotehničnimi izdelki, ki so po slovenski zakonodaji prepovedani, to so petarde. In največ primerov krvavega konca pokanja je pri uporabi predelanih ali doma narejenih petard.

Nepravilna uporaba pirotehnike oziroma prepovedanih tovrstnih izdelkov prinaša možnost številnih hudih ran in posledic. Poškodbe, ki nastanejo, so od manjših opeklin do zapletenih poškodb mehkih tkiv, kosti, žil, živcev in mišic. To so umazane rane, kar privede do tega, da tkivo odmre tudi kasneje. Gre za visoko energetske poškodbe, ki jih je možno primerjati celo s poškodbami iz bojnih žarišč.

Predstojnik Kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKC Ljubljana Uroš Ahčan.

Še do konca leta in prve dni v januarju, ko je pokanja največ so na terenu tudi inšpektorji, ki bodo pod drobnogled vzeli predvsem prodajalce pirotehničnih izdelkov, ugotavljali, ali morda prodajajo tudi tiste, ki jih ne bi smeli.

