Mlekarna Celeia v večinski lasti kmetov

Postopek prodaje 26-odstotnega deleža Mlekarne Celeia, ki je bil v lasti KD Kapitala in Alta Medie, je tik pred zaključkom. Odslej bodo več kot 99-odstotne lastnice Mlekarne Celeia kmetijske zadruge in s tem posredno tudi kmetje, ki mlekarni prek zadrug oddajajo mleko.

Za 26-odstotni delež so zadruge odštele skupno 1,17 milijona evrov. Pred zaključkom prodajnega postopka so zadruge čakale še na ustrezno odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence, ki je bila izdana 12. aprila. Do 24. aprila pa so zadruge na račune prodajalcev tudi že nakazale kupnino v višini 1,17 milijona evrov. Prodajni postopek se bo zaključil z vpisom novih družbenikov v sodni register, kar pa torej še ni bilo izvedeno. Kot so pojasnili v KD Group, priprava dokumentacije za vpis v sodni register poteka.

