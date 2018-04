Mlekarna Celeia z rekordnim odkupom mleka

Mlekarna Celeia je na tradicionalni slovesnosti predstavila poslovne rezultate, okronala letošnjo mlečno kraljico in obenem podelila priznanja svojim največjim proizvajalcem mleka. S svojim znanjem o kmetijstvu in mlekarstvu si je krono prislužila 20-letna Monika Rakun s Polzele.

Za Mlekarno Celeia, kjer je zaposlenih 220 ljudi, je uspešno leto. Njeni prihodki od prodaje so so lani znašali dobrih 60 milijonov evrov oziroma 9 odstotkov več leto prej. Ustvarila je približno 500 tisoč evrov dobička. Največja slovenska mlekarna v kmečki lasti suro mleko odkupuje na lastnem odkupnem območju od več kot tisoč dobaviteljev, ki so združeni v 17 kmetijskih zadrug. Direktor Marjan Jakob pravi, da jim je lani prvič v zgodovini uspelo predelati šest milijonov litrov mleka več kot v letu pred tem.

Rekorde so lani podirali tudi pri odkupu mleka. Prvič v zgodovini so ga odkupili več kot sto milijonov litrov oziroma za odstotek več kot leto prej. Marjan Jakob:

Največji proizvajalec mleka med kmetijskimi zadrugami je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec. Na drugem mestu je Kmetijska zadruga Šaleška dolina in na tretjem Kmetijska zadruga Šmarje. Med posameznimi proizvajalci sta vodilna Harald in Nina Konečnik iz Šentjanža pri Dravogradu, sledi kmetija Hedl iz Radelj ob Dravi, na tretjem mestu pa sta Frančišek in Jožica Rotnik iz Šoštanja.

