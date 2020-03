Mlinar začasno zapira prodajalne

Pekarna Mlinar je zaradi epidemije koronavirusa začasno zaprla 18 prodajaln v Sloveniji, ki poslujejo na območju Ljubljane, Maribora in Celja. Pogoste motnje v distribucijskem sistemu med Hrvaško in Slovenijo so namreč slabo vplivale na kakovost oskrbe v slovenskih prodajalnah.



Poostreni vladni ukrepi o splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah so jasno sporočilo, da je v tej fazi epidemije najbolj racionalno in zaščitno začasno zapreti prodajalne, so sporočili iz družbe in zapisali še, da je to v tem trenutku najbolje tako za zaposlene kot za potrošnike.

Ob tem so dodali, da ves čas spremljajo razmere in so v pripravljenosti, da bodo lahko hitro odprli prodajalne, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.

LKK, foto: SHERPA