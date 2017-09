Množica navdušeno pozdravila kralja Aleksandra

V Laškem so dopoldan pripravili Matejev sejem, s katerim so obudili spomin na leto 1927, ko je tedanji trg dobil mestne pravice. Z dekretom je Laško za mesto razglasil takratni vladar države Srbov, Hrvatov in Slovencev, kralj Aleksander I. Karadjordević.

Ta je danes, tako kot leta 1920, ko je bil v vlogi regenta, ponovno obiskal Laško. Na Matejevem sejmu, na Aškerčevem trgu, je bil pravi živ žav, ki so ga ustvarjali obrtniki, trgovci, prodajalci živine in ostali udeleženci, ki so nekoč sodelovali na takšnih sejmih.

Za avtentičen prikaz vzdušja takratnega časa so poskrbeli v Zvezi društev Možnar iz Laškega, s kustomografijo, demonstracijo običajev, glasbo, plesom in podobno. Med tistimi, ki je pomagala obujati duh tistega časa, je bila tudi Janja Kajtna, iz kulturnega društva Antontanc iz Marija Gradca:

V tistem času seveda ni šlo brez varuhov reda, ki so se takrat imenovali žandarji. Enega od njih je upodobil Franci Obrez iz Jurkloštra:

Živahno dogajanje na Aškerčevem trgu pa je bilo predvsem v znamenju nestrpnega pričakovanja prihoda njegovega veličanstva, kralja Aleksandra I. Karadjorjevića. Upodobil ga je, kdo drug kot Aleksander Jurkovič z umetniškim imenom Nani Poljanec, vnet zbiratelj dediščine Karardjordjevičev, ki si jo je mogoče ogledati v Ljudskem muzeju v Rogaški Slatini. Tam je Aleksander Jurkovič, danes tudi kralj za en dan, kustos. Ob velikem navdušenju množice je takole nagovoril zbrane na Aškerčevem trgu.

Če ste danes zamudili priložnost, da bi videli kralja Aleksandra v živo, si lahko razstavo o njem še vedno ogledate v Muzeju Laško.

ROBERT GORJANC

Foto: RG