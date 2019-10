Mobilno omrežje 5G je pred vrati. Ga spustimo naprej?

Ali si lahko predstavljate življenje brez mobilnega telefona in interneta? Verjetno težko. Mobilno omrežje pete generacije 5G, ki nadgrajuje prejšnje generacije in ga pospešeno vzpostavljajo v vedno več državah po svetu, bo uporabnikom prineslo izjemno hitrost prenosa podatkov, boljšo odzivnost in zmogljivost. Vse te novosti ne bodo spremenile zgolj mobilne industrije, temveč celoten svet. Uporabniki se ob tem seveda sprašujejo, ali bodo prinesle res samo boljšo kakovost življenja ali tovrstna močnejša sevanja vplivajo na naše zdravje. Kot vedno, so mnenja tudi tokrat različna, a zdi se, da bo pred zdravjem ljudi prevladal kapital.

Kaj naj bi prineslo novo omrežje?

5G je izredno učinkovito mobilno omrežje, ki naj bi močno pospešilo razvoj t. i. pametnih tehnologij, aplikacij in storitev. Gre tudi za izredno hitro mobilno omrežje. Z združevanjem optičnega in brezžičnega omrežja bo omogočalo prenosne hitrosti internetnega dostopa do 10 gigabitov na sekundo in bo poleg mobilnega dostopa namenjeno tudi storitvam, kot je brezžični internet. Če damo konkreten primer o hitrosti prenosa podatkov: če za prenos filma z interneta trenutno potrebujemo nekaj minut, bomo pri 5G-omrežju govorili o sekundah.

Problematična brezžična tehnologija

Slabosti nove generacije mobilnih omrežij se bodo pokazale po mnenju znanstvenikov predvsem na področju našega zdravja in počutja. Pri tem je treba povedati, da se s problemom srečujemo vsakodnevno že pri obstoječi tehnologiji 4G in pri drugih elektromagnetnih sevanjih. »Raziskave, ki to potrjujejo, so skrb vzbujajoče. Pri tem je treba poudariti tudi, da je trenutno v večini naših bivalnih okolij veliko večji problem kot bazne postaje mobilne telefonije naše onesnaženje iz lastnega gospodinjstva (brezžična tehnologija, električna napeljava, ki je v stenah stanovanj in hiš, električni aparati …). Ni vsaka bazna postaja problematična. Njen dejanski vpliv na posamezno bivalno enoto lahko ugotovimo izključno s strokovnimi meritvami. V veliko primerih, a nikakor ne v vseh, gre sicer za tehtno in upravičeno skrb ter ukrepanje okoliških prebivalcev, toda kaj, ko se potem izkaže, da imajo ti isti prebivalci tudi do stokrat večja sevanja v lastnih bivalnih okoljih. Sevanja proizvajajo sami s svojim sodobnim načinom življenja,« je razložil Igor Šajn.

Švica: navdušenje in strah

Aprila je švedski proizvajalec telekomunikacijske opreme Ericsson v sodelovanju s švicarskim operaterjem Swisscom zagnal prvo širše komercialno mobilno omrežje 5G v Evropi. Omrežje je na voljo v več kot 50 švicarskih mestih. A kljub začetnemu navdušenju je že julija švicarski tednik L’Illustre objavil članek o bolezenskih težavah in simptomih, ki jih prebivalci Ženeve občutijo vse od zagona omrežja 5G. Kmalu po postavitvi anten je več stanovalcev v središču Ženeve poročalo o nevsakdanjih simptomih, med katere so sodili močni glavoboli, ki jih pred tem niso bili vajeni, utrujenost, bolečina v prsih, bolečine v ušesih, a tudi vsesplošno slabo počutje, kadar so bili doma. A Švicarji niso edini, ki zaradi novega omrežja občutijo zdravstvene težave. Zaskrbljeni zaradi svojega zdravja so tudi prebivalci drugod po svetu.

