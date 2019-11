MOC Zlata vrtnica za ocvetličenje cestnih vpadnic in mostov

Jubilejna 50. Zlata vrtnica in metla Turističnega in kulturnega društva Celje

V jubilejni 50. akciji akcije Turističnega in kulturnega društva Celje je zlata vrtnica za lepo urejeno okolje pripadla Mestni občini Celje, ki je letos poskrbela za ocvetličenje cestnih vpadnic in mostov.

V društvu so, v obrazložitvi priznanja, med drugim navedli, da smo v Celju vsekakor pogrešali drzen korak k olepšanju številnih betonskih konstrukcij, ki so nujne, vendar res ni treba, da so popolnoma brezdušne. Celjska podžupanja Breda Arnšek je ob prejemu vrtnice povedala:

Na celjski občini ob tem poudarjajo pomemben prispevek občinskega režijskeg obrata, ki vestno skrbi za zelene površine v mestu, prav tako tudi pomembno vlogo javnega podjetja Simbio pri cvetličenju mesta.

Mestna občina Celje je z rešitvijo cvetlične ureditve cestnih vpadnic in mostov resnično bila letošnji favorit za zlato vrtnico, kar priznava tudi Vesna Golner, vodja projektov v Turističnem in kulturnem društvu Celje.

Metla je pripadla podjetjema Žična kovina iz Petrovč in Samson iz Bukovžlaka, lastnikoma zemljišča ob Mariborski cesti, na katerem se pojavljajo večji kupi gradbenih odpadkov in smeti, kar kaže na uporabo zemljišča kot začasne deponije.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA