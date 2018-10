Močan potres na Celjskem

Zjutraj je Savinjsko močno streslo. Potres z žariščem v bližini Žalca je čutila večina prebivalcev Slovenije. Seizmografi državne mreže ocenjujejo, da je intenziteta potresa dosegla 8. stopnjo po evropski potresni lestvici. Najbolj prizadete so bile poleg žalske še občine Celje, Velenje in Laško. V potresu je bilo 70 huje ranjenih, 125 stavb je bilo porušenih oziroma močno poškodovanih, v njih pa je ostalo ujetih 1500 ljudi.



1 od 4

K sreči je bila to le simulacija za obsežno regijsko vajo, pri kateri je sodelovalo skupaj skoraj 900 pripadnikov regijskih in državnih služb za zaščito, reševanje in pomoč.

Osrednji del vaje je bil v Velenju, kjer so med drugim na območju stare elektrarne simulirali porušitev šole s 30 poškodovanimi. O poteku reševanja govori Domen Torkar iz Uprave za zaščito in reševanje.

Po mnenju Torkarja je potres resna in nevarna grožnja v Sloveniji, zato so tovrstne vaje sila pomembne.

Prve analize so pokazale, da so ekipe usklajene in dobro pripravljene, je povedal vodja vaje Janez Melanšek.

Prvič je v tovrstni akciji sodelovala tudi Splošna bolnišnica Celje. Prav vse poškodovane so namreč z reševalnimi vozili prepeljali v celjski urgentni center.

V Celju so v okviru vaje prvič preizkusili tudi novo tehnično protipoplavno sredstvo, tako imenovano protipoplavno zagatnico, ki so jo namestili na most čez Voglajno na Teharski cesti.

LEA KOMERIČKI KOTNIK