Močno pijana za volanom

Policisti so na Celjskem včeraj ustavili dva voznika, ki sta vozila močno pijana. Oba sta napihala skoraj tri promile alkohola. Gre za primera, ki jasno kažeta, da je alkohol še vedno preveč prisoten na cestah naše regije.

Nekaj minut po 16. uri sta na celjski operativno – komunikacijski center

poklicala dva voznika ter prijavila sumljivega voznika, ki je v Šentjurju v križišče zapeljal pri rdeči luči na semaforju, vijugal po vozišču, pred Šmarjem pri Jelšah pa je skoraj povzročil prometno nesrečo.

Šmarski policisti so ga nato ustavili v Mestinju in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 1,31 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, oziroma več kot 2,6 promila alkohola v krvi. 45-letnemu vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in napisali obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in vožnje po levi strani vozišča.

Slabo uro kasneje pa so podoben primer obravnavali v Medlogu. Voznik avtomobila je pripeljal iz smeri Levca, zapeljal na nasprotni vozni pas, trčil v voznico, ki je pripeljala nasproti, nato pa je s kraja nesreče odpeljal. 42-letnega pijanega voznika so izsledili v Laškem.

Alkotest je pokazal 1,43 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar je več kot 2,8 promila alkohola v krvi. Zaradi zapustitve kraja prometne nesreče je dobil plačilni nalog v višini 500 evrov, ovaden pa bo zaradi kaznivega dejanja nevarna vožnje v cestnem prometu.

Lani je na območju Policijske uprave Celje v prometnih nesrečah umrlo osemnajst ljudi. Štirje povzročiteljih smrtnih prometnih nesreč so vozili pod vplivom alkohola.

