Močno poslabšanje prometne varnosti na Celjskem

Prometna varnost v regiji se je v letošnjem letu močno poslabšala. Na območju Policijske uprave Celje je letos v prometnih nesrečah umrlo že enajst ljudi, v enakem obdobju lani dva, v celem letu 2018 pa dvanajst. Kje so vzroki za drastično poslabšanje prometne varnosti in kdo bi lahko oziroma bi moral narediti več?

Na območju Policijske uprave Celje letos beležijo izjemno poslabšanje prometne varnosti. »V desetih prometnih nesrečah je umrlo enajst ljudi, lani v enakem obdobju dve osebi. V celotnem lanskem letu je zaradi posledic prometnih nesreč umrlo dvanajst ljudi,« je na današnji novinarski konferenci povedal Elvis A. Herbaj, vodja Oddelka za cestni promet policijske uprave Celje. »Po dve prometni nesreči sta se zgodili na območju policijskih postaj Laško, Žalec in Šentjur in po ena na območju policijskih postaj Celje, Dravograd, Slovenske Konjice, Radlje ob Dravi in Velenje. V prometnih nesrečah je umrlo 6 voznikov osebnega avtomobila, 2 pešca, kolesar, voznik motornega kolesa in voznik tovornega vozila. V petih primerih smrtnih prometnih nesreč je bila vožnja po nasprotnem smernem vozišču v ostalih pa nepravilnosti pešcev, neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti. Največ smrtnih prometnih nesreč se je zgodilo ob torkih in četrtkih,« je Herbaj na kratko povzel letošnjo temno prometno statistiko.

Kot je povedal, sta na naših cestah še vedno zelo problematična prevelika hitrost in alkohol. V porastu je nepravilna uporaba mobilnega telefona, neuporaba varnostnega pasu in vožnja v rdečo luč. Tudi pešci se ne zavedajo svoje odgovornosti in ranljivosti. Ob tem je dejal, da ni policija edina, ki ima vpliv na varnost prometa. Bo pa v bodoče še vršila poostrene nadzore, tudi z večjim številom patrulj, a bo to ob kadrovski podhranjenosti težko. »V prihodnje bomo aktivnosti v še večji meri usmerjali na voznike, ki vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih substanc, na voznike, ki vozijo z neprilagojeno hitrostjo, na tiste, ki med vožnjo telefonirajo in na druge hujše kršitelje cestno prometnih predpisov. Nadaljevali bomo z več krajšimi tako imenovanimi ad hoc nadzori ter drugimi aktivnostmi.«

Ob tem je izpostavil, da smo za prometno varnost odgovorni prav vsi udeleženci v prometu. »Vsak udeleženec cestnega prometa se mora zavedati svoje odgovornosti za varno udeležbo v cestnem prometu. Le na ta način bomo v prihodnje lahko

preprečili tragedije na naših cestah.

Poudaril je še, da je kazen učinkovita le, če je izrečena hitro in je dovolj visoka. V razmislek pa je zastavil še vprašanje, zakaj lahko Slovenci v tujini, kjer so kazni tudi precej nižje kot pri nas, upoštevamo cestno prometne predpise.

1 od 7

LKK, foto: PU Celje