Moderno zasnovan Kocbekov dom

Kocbekov dom na Korošici je pred dobrim letom in pol pogorel. Usodna je bila napaka ene od obiskovalk te planinske postojanke. V zadnjem času je bilo postorjenega že marsikaj, v planinskem društvu Celje Matica se zdaj trudijo, da bi do leta 2022 zgradili nov Kocbekov dom.

Arhitekt Rok Bordon iz Arhitekturnega biroja Kultivator kreativna arhitektura je pripravil idejni projekt novega Kocbekovega doma na Korošici, na podlagi katerega izdelujejo projektno dokumentacijo in so začeli postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Letos nameravajo odstraniti del ruševin in začeti izdelavo temeljev nove koče, poleti pa bodo na Korošici poskrbeli za zasilno oskrbovanje v bivalnih kontejnerjih.

Gradnja koče predstavlja izjemen finančni in logistični zalogaj, saj je po besedah predsednika PD Celje Matica Franca Povšeta vrednost naložbe ocenjena na 700 tisoč evrov. Nekaj denarja se je zbralo na račun zavarovalnine, nekaj denarja bo društvo dobilo iz namenskega prispevka enega evra iz članarine za članstvo v planinskih društvih za leto 2019, kar je organizirala Planinske zveza Slovenije.

Nov dom bo moderno zasnovan in bo med drugim nudil tudi visokogorski luksuz kot je recimo tuš na žeton, imel bo tudi dve apartmajski sobi. Seveda bo imel tudi več manjših sob in manj skupnih ležišč.

BGO