Modro kraljestvo, kjer si vsakdo lahko nadene krono

Z neugnanimi kodri, nalezljivim smehom in s pojočo italijansko melodiko v govoru je v polno dvorano kulturnega doma v Gorici pri Slivnici prinesla vonj po morju. Zamejska Slovenka je v morje zaljubljena, odkar ve zase. Dekle nemirnega duha se ne pusti zapreti med štiri stene ali ujeti v utečene urnike. Njeno popotniško leto po koncu študija se je razvleklo v desetletje. Danes vsem tistim, ki prepogosto pademo v vsakdanjo sivino, pripoveduje o čudovitih barvah svetovnih morij, njihovih obal in predvsem ljudi.

SAŠKA T. OCVIRK



Jasna Tuta iz Sesljana pri Trstu je hči pisateljice in neumorne raziskovalke človeške duše Alenke Rebula ter publicista, radijskega urednika in režiserja Igorja Tute. Še en rod nazaj sta družinsko drevo zaznamovala Alenkina starša, vsestranska literarna ustvarjalca Alojz Rebula in Zora Tavčer. Lahko bi rekli, da ima Jasna po babici korenine tudi v naših krajih, v Loki pri Zidanem Mostu. Zamejska družina Rebula Tuta je bila vedno globoko povezana z matično domovino. Ko zaprisežena morjeplovka govori o čudoviti slovenski obali, ima v mislih obalo med Devinom in Trstom. »Zgodovinsko seveda,« se zasmeje Jasna. »Slovenski pesniki pač niso pisali o Portorožu.« Potrdilo, da je postala profesorica razrednega pouka, je držala v rokah z nekoliko mešanimi občutki. Dejavna športnica, jadralka in popotnica si enostavno ni predstavljala, da je že čas za tiste vrste odraslega življenja, ki ga ima mnogo staršev za edinega sprejemljivega. Vedno je rada hodila v gore, deskala na snegu in po vodi, zaljubljena je v potapljanje in izjemno rada pleše. Ukvarjala se je tudi z jamarstvom, več kot dvajset let je bila predana skavtinja. Po štirih letih za šolskim katedrom se je odločila, da lahko stalna služba ter kredit za stanovanje še malo počakata.

Z jadrnico čez Tihi ocean

Z nahrbtnikom na ramenih se je odpravila na Tajsko, v Malezijo in Avstralijo. Želela je izpiliti znanje angleščine. Med eno in drugo priložnostno službo je naletela na oglas, da nekdo išče posadko za jadranje. Tako je spoznala Ricka. Pridružila se mu je na kratki poti do Sydneyja, kjer je nameraval prodati barko. Zaljubila sta se in naslednjih devet let skupaj krmarila po svetovnih morjih. Prekrižarila sta pot od Mehike do Francoske Polinezije, Nove Zelandije, Tonga in Fidžija. Devet let sta živela na jadrnici, odrezana od vsega balasta, ki nas v sodobnem svetu bolj duši kot bogati. Preživljala sta se s pisanjem za različne časopise in revije, radijske oddaje in spletne medije. Svoja doživetja je Jasna popisala v več knjigah. Največji jadralski izziv je opisala v knjigi Moj svet sredi oceana. Zgodba govori o tem, kako je biti drobna pika sredi morja, kjer v krogu dva tisočih kilometrov ni ničesar. Prečkanje Tihega oceana pomeni mesec dolgo potovanje po najbolj samotnem koščku planeta. »Gre za tehnično, fizično in predvsem psihično izjemno zahteven projekt,« pravi Jasna. »Z Rickom sva se družila le nekaj ur na dan. Na takšni plovbi mora biti nekdo vedno buden, kar pomeni, da sva se na krovu in pri počitku izmenjevala. Zato je takšna plovba zelo samotna. Na plan pridejo vsa mogoča čustva, od najbolj tesnobnih dvomov do najgloblje sreče. Ni tako preprosto biti toliko časa sam s seboj.« In kako nevarna je taka pot? »Zelo. Vendar tisti, ki ne pridejo na cilj, ne morejo napisati knjige,« se grenko nasmehne Jasna.

Tek in skleda solate

Po 32 dneh plovbe sta pomorščaka pristala na Markeških otokih, in sicer v najlepšem zalivu na svetu. »Jadralci so ga razglasili za najlepšega. A če več kot mesec dni ne vidiš kopnega, se ti verjetno vsak zaliv zdi najlepši na svetu,« se smeje Jasna. Po mesecu jadranja si je zelo želela teči, si zares pretegniti noge. »Na jadrnici je od pasu navzgor ogromno napornega dela in gibanja. Noge pa dnevno naredijo le nekaj deset korakov.« Na goratih vulkanskih otokih – Markezi so najbolj divji in neokrnjeni od vseh polinezijskih otokov – je lahko tekla le navkreber. »Po 800 metrih v hrib in ravno toliko v dolino sem lahko za nekaj dni samo legla v posteljo, tako so me bolele mišice.« Veliko željo po zeleni solati je lahko v eni redkih trgovin potešila zgolj z zeljno glavo. Šele kasneje je videla, kako drago jo je plačala. Ker večina trgovskega blaga pride iz Francije in cenam dodajo še strošek prevoza, je 15 evrov za kos zelenjave na teh otokih nekaj običajnega. Toda domačini se z denarjem ne obremenjujejo. Vse stroške javnega servisa in infrastrukture namreč plačuje Francija, ki državo obvladuje še iz kolonialnih časov. Danes vanjo vlaga veliko denarja. Zaradi številnih jedrskih poskusov na tem območju ima za slabo vest več kot dobre razloge.

Dišeči otoki sadja in rož

Najbolj znana otoška kraja Francoske Polinezije v skupini tako imenovanih Družbenih otokov sta Tahiti in Bora Bora. Za razliko od rajskih plaž tamkajšnjih turističnih letovišč sta na Markezih vulkanska črna mivka in motna voda. Ker posledično za turiste niso pretirano zanimivi, so otoške naselbine kot geografske časovne kapsule, odmaknjene od medijev, svetovnega spleta in potrošništva.

»Polinezija diši. Dišijo rože, sadje in tudi ljudje. Na vsakem vrtu je ogromno sadja, zato ga v trgovinah ne prodajajo. Bala sem se, da to zame ne pomeni nič dobrega. A sem kmalu ugotovila, da je nemogoče iti na sprehod, ne da bi te ljudje dodobra obložili z domačim sadjem. Vsak mi je želel nekaj podariti, ne da bi karkoli pričakoval v zameno. Najslabše, kar bi lahko naredila, bi bilo, da bi darilo zavrnila,« pripoveduje Jasna. »Zanimivo, kakšne težave imamo zahodnjaki s tem. S preprostim dajanjem in sprejemanjem brez vsakih obveznosti.« Polinezijci so ljudje, ki si življenja ne zapletajo preveč. Ne obremenjujejo se s premoženjem in z jutrišnjim dnem.

»Severnjaki smo se skozi zgodovino naučili, da je treba izkoristiti vsak sončen dan, sicer bomo pozimi lačni. Ljudem na ekvatorju so ribe v morju in sadje na drevesu na voljo vsak dan v letu. Mi ne moremo živeti tako kot oni, lahko pa se od njih učimo, kaj res potrebujemo in česa ne.« Vse, kar počnejo – naj bo petje, ples, pogovor, igranje na glasbila – delajo z vsem srcem in vso dušo. »Zato je tudi njihov govor na prvi sluh zastrašujoč. Govorijo namreč tako energično in grmeče, da ima človek mimogrede občutek, da kričijo nanj. »V resnici pa te samo vprašajo, kako se imaš,« se smeje Jasna.

Kokos nevarnejši od morskega psa

Ker je Polinezija tako daleč od ostalega sveta, je tudi njen podvodni svet še zelo neokrnjen in nadvse raznolik. Pod vodo se Jasna počuti skoraj kot doma. Čeprav se za lep razgled v tistih krajih ni treba niti potopiti. »Nekoč sem videla morsko zvezdo 15 metrov pod gladino. Ponoči, pri mesečini, tako čista voda je.« Jasnine zgodbe o podvodnem plesu z velikimi mantami, o zasledovanju prestrašenih morskih psov in predvsem plavanju s kiti poslušalca začarajo. »Zanimivo, da so nam holivudski filmi naslikali delfine kot dobrodušne domače živali. V resnici so lahko precej divji in nevarni, bolj kot morski psi. Z morskimi psi je tako kot z vsemi drugimi psi. Ne moremo enačiti čivave in rotvajlerja. Zelo redke vrste so človeku nevarne, a še te običajno napadejo zaradi nespametnega človekovega ravnanja. Morda se zdi smešno, a na pacifiških otokih je večja verjetnost, da nas ubije kokos, ki nam pade na glavo, kot da nas napade morski pes.« Zato je za domačine med redkimi zadolžitvami, ki jih jemljejo smrtno resno, tudi redno obiranje trdih plodov s palm. Bivanje v eni od pravljičnih hišic sredi smaragdnega morja namreč stane več tisoč evrov na noč. Smrtno nevaren kokosov dež v tropskem raju pač ni sprejemljiv.

Z jadrnice razgled v neskončnost

Jasna zdaj pogosteje vrže sidro v domačem pristanišču in več časa preživi na domači obali. Že skoraj dve desetletji je usposobljena inštruktorica jadranja, ki svoje znanje predaja otrokom in odraslim. Strast do jadranja in potapljanja ohranja in predaja ljudem na predavanjih, v svojih knjigah ter na potovanjih, ki jih vodi.

Videla je toliko sveta in doživela toliko neverjetnih dogodivščin, da bi lahko predavala cel teden. Najraje pa govori o tem posebnem svetu Francoske Polinezije. »Obstajajo najrazličnejše države. Vsaka ima svoje lepote, značilnosti in posebnosti. A zame je ena nad vsemi. To je ta neverjetni otoški svet sredi Pacifika. Rada bi, da ga ljudje spoznajo, čeprav iz knjige na domačem kavču.«

Če velja, da nas vsaka izkušnja in vsako doživetje spremenita, se je tudi Jasna v teh letih spremenila. Zdaj ve, da ne želi biti lastnica nepremičnine. Ker je tudi 20 kvadratnih metrov več kot dovolj za lepo življenje. Ko se namreč zazre z jadrnice v daljavo, vidi neskončnost.

Foto: osebni arhiv

»Ko je desettonska masa lebdela tik ob meni, sem za trenutek pozabila, kdo in kje sem. Kitovka si me je od blizu ogledala s svojim kot nogometna žoga velikim očesom, jaz pa sem se spraševala, kaj si misli o meni.«

»Ko si sredi Pacifika, si zares sam. Če se ti karkoli zgodi, ti nihče ne more pomagati. Dva tisoč kilometrov naokrog ni nikogar. Klic v mrežo ostalih jadralcev dvakrat na dan je pomemben zaradi varnosti in vsaj toliko zaradi občutka povezanosti z ljudmi v podobnem položaju.«

»Polinezija je dežela neverjetnih barv in čudovitih vonjev. Ko sedim v kavarni v Trstu, se mi zdijo vsi ljudje sivi. V Polineziji so ljudje marsikaj, ampak nihče nikoli ni siv.«



»Ženske že navsezgodaj pridejo na tržnico s svežo krono cvetja na glavi. Tudi sama sem si tu in tam zataknila cvet za uho. Potem sem si enkrat kupila venec. Hodila sem bolj vzravnano, počutila sem se lepša in bolj pomembna. Odtlej sem si dala ›travnik‹ na glavo vsaj enkrat na teden.«



Zaloga hrane za več kot mesec dolgo plovbo čez Pacifik. »Prvi teden je bil jedilnik še pester in svež, proti koncu sem o skledi sveže zelene solate že skoraj sanjala.«



Bili so trenutki, ko me je bilo zelo strah. Ampak tudi tega sem se naučila sprejeti tako kot vsa druga čustva.«

Jasna svoja doživetja deli tudi na svoji spletni strani www.jasnatuta.com.

Članek je bil objavljen v Novem tedniku 26. marca 2020.