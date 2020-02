Moja zmaga

Na dan zaljubljencev bodo mladi celjski prostovoljci zaključili dobrodelni projekt enostavno človek, v okviru katerega so v zadnjih treh mesecih pripravili in izvedli 19 dobrodelnih in solidarnih projektov.

Kot zadnji v nizu dogodkov bo petkov pogovorni večer z Ano Sajovic. Nasmejano Ano, ki je uspešno premagala hodgkinov limfom, krvnega raka. Svojo zgodbo in neomajno pozitivno energijo s svetom deli na svojem blogu nasmejana.com. Tema pogovora bo Anina pozitiva, ki jo daje svetu, njena pot do zmage, kako ni nikoli obupala in kako v življenju uživa vsak trenutek.

Pogovorni večer bo potekal v petek, 14. februarja 2020, ob 19. uri, v dvorani Celjskega mladinskega centra.



Pobudo za dobrodelni projekt #enostavnočlovek je dal nekdanji dijak Gimnazije Celje – Center, danes študent na Pedagoški fakulteti v Mariboru Kristjan Veber, ki ga odlikuje izjemen čut za sočloveka. Ker je v minulem letu dopolnil 19 let je v projekt vključil 19 dogodkov, za letošnje leto jih obljublja 20.

Letos so tako prostovoljci med drugim zbirali hrano, higienske potrebščine in igrače za Malo Hišo na Pilštanju, Materinski dom in zavetišče za brezdomce v Celju ter Hišo zavetja Palčica Grosuplje. Pozabili niso niti na živali. V prvih dneh letošnjega leta so se z drobnimi pozornostmi spomnili še starejših stanovalcev domov upokojencev v regiji. Kot rad večkrat poudari Kristjan Veber, je danes lahko neprecenljivo darilo že naš podarjen čas.

LKK, foto: osebni arhiv