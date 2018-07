Monografija o Cirilu Cesarju

Mestna občina Velenje je ob nedavnem 95. rojstnem dnevu znanega Velenjčana Cirila Cesarja, akademskega kiparja in industrijskega oblikovalca, pri Velenjski knjižni fundaciji izdala likovno monografijo z naslovom Pot v svetlobo. Monografijo bo občina podrobneje predstavila ob septembrskem občinskem prazniku.

Cesar se je že zgodaj odvrnil od socialističnega realizma in je začel ustvarjati ekspresionistične plastike, ki so izražale protivojno razpoloženje. Je avtor več kipov za spomenike, posvečene narodnoosvobodilni borbi, ustvaril je tudi doprsja kulturnih delavcev za foyer celjskega gledališča. V začetku 60-tih let so nastale njegove prve steklene skulpture. Za mesto Velenje je ustvaril številne spomenike, med drugim stekleno skulpturo Sozvočje časa v tamkajšnjem domu kulture. Posvečal se je tudi industrijskemu oblikovanju in je leta 1970 prevzel vodenje oddelka za projektiranje in oblikovanje v Gorenju.

TS

Foto: MOV