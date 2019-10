Monografijo Barbare Celjske lahko beremo kot detektivko

Zgodovino pišejo zmagovalci oziroma so jo nekoč pisali le moški, zato ni čudno, da je bila vladarica Barbara Celjska toliko let opisana zgolj z negativnimi pridevniki. Z novimi dognanji in z novo knjigo, ki so jo različni govorniki v nabito polni dvorani Barbare Celjske Pokrajinskega muzeja Celje predstavili pretekli teden, so celjski vladarici vrnili ugled.

»Barbara Celjska je bila močna, odločna, sposobna in ambiciozna ženska. Njena usoda je bila zelo dramatična. Bila je zelo inteligentna in spodobna ženska, bila je prava Savinjčanka – neomajna v svojem prepričanju. Vladala je deželi, ki je bila samozavestnim in ambicioznim ženskam v svetu, namenjenem izključno moškim, zelo nenaklonjena,« je povedala slovaška zgodovinarka Daniela Dvořáková iz Zgodovinskega inštituta slovaške akademije znanosti v Bratislavi. Slovaška zgodovinarka je z upoštevanjem doslej neznanih virov o Barbari Celjski napisala drugačno knjigo o ogrski, rimsko-nemški in češki kraljici, ženi Sigismunda Luksemburškega. S knjigo Barbara Celjska: črna kraljica, ki jo je v slovenščini izdala Celjska Mohorjeva družba, je želela Slovakinja popraviti številne napake in krivice, ki so bile prizadejane tej zgodovinski osebi.

O znameniti Celjanki je namreč prevladovalo precej popačeno mnenje, da je bila razvratnica, brezbožnica. Premalo je bila osvetljena njena druga stran. »Bila je pomembna monarhinja, pogumna ženska, ki je imela izreden talent tako za politiko kot tudi za gospodarstvo. Vse to je dobro povezovala s svojo lepoto. S to monografijo se odpira prava podoba Barbare Celjske,« je povedala urednica knjige dr. Cvetka Rezar.

Ko Slovakinja najde Slovenko

Daniela Dvořáková je pri raziskovanju življenja Sigismunda Luksemburškega opazila dejanja njegove žene Barbare. V senci izjemnega Sigismunda se je popolnoma izgubila vloga žene. O življenju kraljice zdaj vemo precej več. »Barbara Celjska je bila tista iz celjske rodbine, ki se je povzpela najvišje, ki je imela daleč največjo neposredno moč, bila je pomemben mednarodni politični dejavnik. Še posebej leta 1410, ko je bila bitka pri Grunvaldu. To je bila ena od usodnih bitk srednjega veka. Barbara je bila pomembna vez med poljsko in ogrsko krono in ta vez je razbila nemški viteški red. V tistem času je bila namreč ena Celjanka kraljica na Poljskem, druga na Ogrskem,« je razložil zgodovinar ddr. Igor Grdina.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA

